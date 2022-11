Amazonaswald

Illegaesl Abholzen des Amazonas Regenwalds in Brasilien (imago images / ZUMA Wire / Paulo Lopes via www.imago-images.de)

Das Inpe wertet für seine Untersuchungen Satellitenbilder aus. Das brasilianische Amazonasgebiet, das als wichtiger CO2-Speicher gilt, erstreckt sich über neun Bundesstaaten und entspricht flächenmäßig der Größe Westeuropas. Abholzung und Brandrodungen waren nach einem früheren Rückgang in der Amtszeit des scheidenden rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro wieder stark angestiegen. Umweltschützer und Klima-Aktivisten hoffen, dass sich dies unter der künftigen Regierung des Siegers der jüngsten Präsidentschaftswahl, Luiz Inácio Lula da Silva, wieder ändern wird.

Dieser galt in seiner ersten Amtszeit von Anfang 2003 bis Ende 2010 zwar nicht als ausgewiesener Grüner, hat nun allerdings versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. Zuletzt kündigte der Linkspolitiker für kommende Woche seine Teilnahme am bereits laufenden Weltklimagipfel in Ägypten an. Eine Delegation brasilianischer Indigener nimmt bereits an dem Treffen teil. "Wir wollen auf unsere Situation aufmerksam machen und das Gespräch suchen, um Hoffnung auf das Morgen zu haben", sagte der indigene Aktivist Janio Kaiowá der Deutschen Presse-Agentur.

Greenpeace Brasilien teilte mit, die neue Regierung stehe vor einer großen Herausforderung. "Aber wenn Brasilien wieder eine Führungsrolle in der globalen Klimadebatte übernehmen will, muss es dringend Maßnahmen ergreifen." Der Schutz des Amazonasgebiets sei entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise, denn ohne intakten Regenwald sei das Weltklima bedroht.

