Der Taifun "Saola" rast auf China zu - es wurde Warnstufe Rot herausgegeben. (AP)

Der chinesische Wetterdienst warnte, "Saola" könne der stärkste Taifun in der Region seit über 70 Jahren werden. Bereits gestern hatten die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Auch der Wetterdienst in Hongkong rechnet mit möglichen Überschwemmungen - ausgelöst durch besonders starken Regen und Wind. Das Zentrum des Wirbelsturms dürfte Hongkong in den nächsten Stunden sehr nah kommen. Dort, aber auch in der angrenzenden chinesischen Millionen-Metropole Shenzhen ist das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen.

Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

"Saola" ist der neunte Taifun in der Region in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.