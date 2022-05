Test einer russischen Iskander-Rakete. (dpa / picture alliance / TASS)

Die FDP-Politikerin rief gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf zugleich dazu auf, Ruhe zu bewahren. Es gehöre zur Kriegsführung des russischen Präsidenten Putin, uns mit solchen Szenarien psychologisch unter Druck zu setzen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter. Er sagte im Deutschlandfunk , hier werde von Russland eine Drohkulisse aufgebaut. Man sollte aber nicht verzagen: Wenn man die Ukraine nicht weiterhin unterstütze, werde Putin weitermachen, das Baltikum erpressen und Moldau angreifen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor erklärt, die russischen Streitkräfte in der Enklave Kaliningrad hätten Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen vom Typ Iskander simuliert. Putin hatte bereits Ende Februar die russischen Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft versetzt und vor einer - Zitat - "blitzschnellen" Vergeltung gewarnt, sollte der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreifen.

