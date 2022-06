US-Gesundheitsbehörde

Der Corona-Impfstoff von Novavax steht unter Beobachtung. (picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON)

Es gebe mehrere Fälle, die mit dem Corona-Vakzin in Verbindung gebracht werden, erklärte die FDA. Der proteinbasierte Novavax-Impfstoff ist in zahlreichen europäischen Ländern zugelassen, darunter auch in Deutschland. Die Behörden hatten die Hoffnung, damit Menschen erreichen zu können, die sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe ablehnen.

Die FDA hatte eine Analyse zu den Daten der klinischen Versuche mit dem Novavax-Impfstoff veröffentlicht. Demnach waren bei Versuchspersonen, die den Impfstoff erhielten, sechs Fälle von Herzmuskelentzündung aufgetreten. Bei der Gruppe, die ein Placebo erhielt, gab es einen Fall. Insgesamt nahmen 40.000 Menschen an den Studien teil.

