Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat eine Aufklärung des dänisch-amerikanischen Spionageskandals gefordert.

Die an dem Fall beteiligten Nationen seien Nato-Verbündete und müssten alle Fakten auf den Tisch bringen, sagte Stoltenberg dem Dänischen Rundfunk. Der Fall habe Dänemark in ein unglückliches Licht gerückt, das Vertrauen innerhalb der Nato sei aber intakt. Ein Rechercheverbund um den Dänischen Rundfunk sowie NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und weitere Medien hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass der US-Geheimdienst NSA mit Hilfe Dänemarks europäische Spitzenpolitiker gezielt belauscht habe. Dazu zählten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Konkret soll es um Bespitzelungen aus den Jahren 2012 und 2014 gehen. Macron und Merkel verlangten von der Regierung in Kopenhagen eine umfassende Aufklärung.

