Bessere Bezahlung in der Pflege

Im Koalitionsstreit über eine bessere Bezahlung von Pflegekräften hat Gesundheitsminister Spahn, CDU, einen Gesetzesvorschlag unterbreitet.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, sieht dieser vor, dass Pflegedienste und -heime ab 1. Juli 2022 nur noch mit der gesetzlichen Pflegeversicherung zusammenarbeiten dürfen, wenn sie ihre Angestellten nach einem anerkannten Tarifvertrag bezahlen. Zudem plane Spahn, Pflegebedürftigen einen Zuschlag aus der Pflegekasse zu gewähren, um sie vor steigenden finanziellen Eigenbelastungen zu schützen.



In der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie gerechte Löhne in der Pflege zu gewährleisten sind. Am Wochenende hatte Arbeitsminister Heil, SPD, einen eigenen Vorschlag für eine Tarifregelung unterbreitet.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.