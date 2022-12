Sozialverbände

Der evangelische Fachverband für Teilhabe kritisierte in Berlin, bei Ankunft werde ihr Bedarf an Unterstützung nicht identifiziert. Gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und Landesbehindertenbeauftragten forderte der Verband eine bedarfsgerechte Versorgung der Betroffenen . Für behinderte Flüchtlinge müsse die Verpflichtung, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, im Bedarfsfall aufgehoben werden, forderten die Organisationen. Die Betroffenen müssten auch Zugang zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.