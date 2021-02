Der CSU-Politiker Nüßlein lässt sein Amt als stellvertretender Unionsfraktionsvize aufgrund der laufenden Ermittlungen gegen ihn ruhen. Das teilte der Anwalt des 51-Jährigen mit. Gegen Nüßlein wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt.

Nüßleins Anwalt erklärte, sein Mandant halte die Vorwürfe für nicht begründet. Es sei derzeit aber noch nicht absehbar, wann sich Nüßlein im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern könne.



Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte gestern 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt. Details wollten die Ermittler auch heute nicht nennen. Es sei noch unklar, wie lange die Auswertung der beschlagnahmten Dokumente dauern werde. Der Bundestag hatte zuvor einstimmig die Immunität von Nüßlein aufgehoben, um den Weg für die Durchsuchungen freizumachen. Neben Nüßlein gibt es in dem Verfahren noch einen zweiten Beschuldigten, dessen Identität aber unklar ist.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.