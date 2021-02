Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Ermittlungen gegen den CSU-Abgeordneten Nüßlein eingeleitet.

Es gehe um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern, teilte die Justizbehörde mit. Ermittelt werde gegen zwei Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken. In insgesamt 13 Objekten in Deutschland und Liechtenstein seien Beweismittel sichergestellt worden. Der Bundestag hatte zuvor einstimmig die Immunität des CSU-Politikers aufgehoben, um den Weg für die Durchsuchungen freizumachen.



Nach Medienberichten wird Nüßlein vorgeworfen, gegen Provision einen Maskenhersteller an die Bundesregierung sowie die bayerische Landesregierung vermittelt zu haben. Steuern habe er auf die Provision nicht gezahlt.

