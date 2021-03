Der unter Korruptionsverdacht stehende CSU-Bundestagsabgeordnete Nüßein will sich aus der Politik zurückziehen. Er lasse sein Amt als stellvertretender Fraktionschef weiter ruhen und werde bei der Bundestagswahl im September nicht mehr kandidieren, ließ Nüßlein über seinen Rechtsanwalt in München erklären.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies der Abgeordnete zurück, er rechne wegen des komplexen Sachverhalts aber nicht mit einem schnellen Abschluss der Ermittlungen. Nüßlein war im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Schutzmasken in die Kritik geraten, der Bundestag hatte deshalb seine Immunität aufgehoben. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte in diesem Zusammenhang 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt.



Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Schutzmasken waren heute erneut private Geschäfte eines weiteren Unions-Bundestagsabgeordneten bekannt geworden. Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, soll der CDU-Politiker Löbel für die Vermittlung von FFP2-Masken aus China Provision verlangt haben. Löbel räumte in diesem Zusammenhang Fehler ein. Als Bundestagsabgeordneter hätte er sensibler handeln müssen. Seine Firma soll rund 250.000 Euro erhalten haben.

05.03.2021