Bestenliste Die besten 7 im Februar Jurorin Christine Lötscher im Gespräch mit Ute Wegmann

Versunken in der bunten Welt der Bücher (dpa-Zentralbild)

Eine Weltreise zu acht Nationalparks, mit den Bremer Stadtmusikanten Richtung Bremen, in einen Keller mit geheimnsivollem Labor, zu einer Polizeistation im Wald, in einen Marderbau, in ein jugendliches Gefühlschaos und in das Leben des "Master of Suspense", Alfred Hitchcock - dahin führen die bebilderten Bücher, der Comic und ein Jugendroman.

Aleksandra & Daniel Mizielinscy

"Auf nach Yellowstone!"



(Moritz Verlag)Ob Peru, China, Namibia, Grönland, Indonesien oder Neuseeland – das Sachbuch bietet eine faszinierende Reise durch acht Nationalparks. 500 Jahre alte Bäume, kristallklare Seen, unbekannte Tiere begegnen den Besuchern und dokumentieren eine ungeheure Artenvielfalt. Auf Tableaus und in Detailansichten kann man die Natur bewundern. In Comicepisoden führen Wisent Kuba und Eichhörnchen Ula durch das Buch. Eine beeindruckende Reise von Kontinent zu Kontinent.

Aleksandra & Daniel Mizielinscy

"Auf nach Yellowstone!"

Aus dem Polnischen von Thomas Weiler

Moritz Verlag, 128 Seiten, 29 Euro

ab 6

Brüder Grimm und Gabriel Pacheco (Illustration)

"Die Bremer Stadtmusikanten"



(Bohem Verlag)"Etwas Besseres als den Tod findest du überall" – so lautet einer der häufig zitierten Sätze der Brüder Grimm aus dem weltberühmten Märchen um die vier alt gewordenen Tiere, die gemeinsam ihr Glück suchen. Mit viel Zuversicht, Selbstvertrauen, Mut und Zusammenhalt gelingt es ihnen, eine neue Heimat zu finden. Als Musikanten werden sie zum Wahrzeichen der Hansestadt Bremen. Die Bremer Stadtmusikanten – kunstvoll inszeniert von einem mexikanischen Bilderbuchkünstler.

Brüder Grimm und Gabriel Pacheco (Illustration)

"Die Bremer Stadtmusikanten"

Bohem Verlag, 36 Seiten, 19,95 Euro

ab 4

Devin Fan und Terry Fan (Illustration)

"Projekt Barnabus"



(Verlagshaus Jacoby & Stuart)Eine Geschichte vom Anderssein. Unter dem Ladenlokal Perfekte Kuscheltiere befindet sich ein geheimes Labor, dort leben Barnabus und seine Freunde. Sie sind ausgesonderte "Mängelexemplare". Barnabus würde gern mal auf die Erde, möchte die Welt mit grünen Hügeln und Bäumen und hohen Gebäuden kennenlernen. Als die Freunde hören, dass alle "Mängelexemplare" recycelt werden sollen, machen sie sich auf den Weg und brechen aus. Sie finden einen Ort, an dem sie so akzeptiert werden, wie sie sind. Eine fantastisch illustrierte Geschichte über Perfektionismus und über die Freiheit, anders zu sein.



Devin Fan und Terry Fan (Illustration)

"Projekt Barnabus"

Aus dem Englischen von Nicola T Stuart

Verlagshaus Jacoby & Stuart, 72 Seiten, 16 Euro

ab 5

Ulf Nilsson und Gitte Spee (Illustration)

"Die allerkleinste Polizistin"



(Moritz Verlag)Die Siebenschläferin Pieps ist noch sehr klein und steht am Anfang ihrer Vorschulzeit. Am ersten Tag besuchen alle Kinder die Polizeistation von Kommissar Gordon. Aber plötzlich ist die Kleinste weg. Eine Suche beginnt, alle sind unterwegs: Kommissar Gordon, Kommissarin Buffy und drei weitere Kinder durchstreifen den Wald. Wie es der Siebenschläferin bei all der Aufregung gelingt, sogar Polizistin zu werden, das ist eine spannende Geschichte.

Ulf Nilsson und Gitte Spee (Illustration)

"Die allerkleinste Polizistin"

Aus dem Schwedischen von Ole Könnecke

Moritz Verlag, 40 Seiten, 14 Euro

ab 5

Amy Timberlake und Jon Klassen (Illustration)

"Dachs und Stinktier"



(cbj Verlag)Dachs ist Steinforscher, macht tagein, tagaus dasselbe und ist zufrieden mit seinem Leben. Eines Tages steht Stinktier vor der Haustür und stellt sich als neuer Mitbewohner vor. Bevor Dachs weiß, was los ist, richtet Stinktier sich ein und wirft die Hausordnung über den Haufen. Aber er kocht köstliche Mahlzeiten! Außerdem erzählt Stinktier gerne Geschichten und lädt dazu eine Hühnerschar aus der Nachbarschaft ein. Ausgerechnet ein Haufen Hühner in seinem stillen Haus? Dachs hält das nicht aus, er will seinen Forscheralltag zurück. Als er jedoch alle vertrieben hat, erkennt er, dass sie ihm fehlen. Wie kann er sie nun wiederfinden?

Amy Timberlake und Jon Klassen (Illustration)

"Dachs und Stinktier"

Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn

Cbj Verlag, 144 Seiten, 16 Euro

ab 6

Noel Simsolo und Dominique Hé (Illustration)

"Alfred Hitchcock - 1- Der Mann aus London"



(Splitter Verlag)1960 schockte Alfred Hitchcock mit "Psycho" Kinogänger auf der ganzen Welt. Nie zuvor waren Angst und Spannung derart brilliant inszeniert worden. Was ist das Besondere an dem Mann, der als "Master of Suspense" in die Kinogeschichte eingegangen ist? Hitchcock war Workaholic, Perfektionist, Scherzbold und ein Phänomen. Über seine katholische Jugend im England der Jahrhundertwende, seine ersten Schritten in den Londoner Filmstudios, seine ersten Erfolge und den dann folgenden weltweiten Ruhm. Die zweiteilige Graphic Novel wirft einen Blick in das Leben des visionären Regisseurs.

Noel Simsolo und Dominique Hé (Illustration)

"Alfred Hitchcock - 1- Der Mann aus London"

Aus dem Französischen von Tanja Krämling

Splitter Verlag, 160 Seiten, 24 Euro

ab 14

Lea-Lina Oppermann

"Fürchtet uns, wir sind die Zukunft"



(Beltz & Gelberg Verlag)Klavierstudent Theo, ein Smalltalk-Verächter und Außenseiter, begegnet auf der Akademie der charismatischen Aida. Die junge Frau kämpft mit einer Gruppe anderer gegen die verkrusteten Machtstrukturen des Lehrapparats. Die Studenten wollen wachrütteln und das Leben feiern. Fasziniert lässt sich Theo von Aidas feurigen Reden mitreißen und folgt den waghalsigen Aktionen der ZUKUNFT. Bis er etwas Ungeheuerliches erfährt.

Lea-Lina Oppermann

"Fürchtet uns, wir sind die Zukunft"

Verlag Beltz & Gelberg, 291 Seiten, 14,95 Euro

ab 14