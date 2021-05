Germano Zullo und Albertine (Illustration)

"Du, was machst du gerade?

Eine Geschichte von Roberto und Marie"

(Aladin Verlag)Marie langweilt sich. Roberto soll mit ihr spielen und ihr etwas vorlesen. Aber der Mann, vielleicht der Vater, muss arbeiten. Das kleine Mädchen lässt sich nicht abwimmeln. Immer wieder fragt sie ihn etwas, klettert auf seinen Schoß, will seine Aufmerksamkeit. Zum Schluss erfindet sie ein Märchen, fantasievoll und außergewöhnlich, und Roberto hört zu und spürt, dass es gerade Wichtigeres gibt als Arbeit. Ein Buch über Kunst und Fantasie, für gestresste Eltern und gelangweilte Kinder.

Aus dem Französischen von Bernadette Ott

Aladin Verlag, 88 Seiten, 17 Euro

ab 4

Marlies van der Wel

"Seesucht"

(Mixtvision)Als Jonas das Meer zum ersten Mal sieht, spürt er: Das Meer ist sein Zuhause. Im Meer möchte er leben. Sein ganzes Leben verbringt er damit, am Strand nach angeschwemmten Dingen zu suchen, um Objekte zu bauen, die ihm zu einem Leben unter Wasser verhelfen sollen. Aber Jonas wird älter und muss sich den Grenzen seiner Erfindung und seines Körpers stellen. Kann er seinen Traum noch verwirklichen? Ein Bilderbuch voller Poesie und tiefblau wie das Meer

Aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann

Mixtvision Verlag, 78 Seiten, 20 Euro

ab 3

Jihyun Kim

"Sommer"

(Verlag Urachhaus)Von der Stadt aufs Land. Sommerferien. Natur pur. Ein Haus am Wald und dann gibt es noch einen kleinen See. Der Junge entdeckt bereits auf seinem ersten Spaziergang Bäume, Pflanzen über und unter Wasser und jede Menge Fische. Aber vor allem erlebt er sich als ein Teil der Natur. In zarten Farben, ganz ohne Worte.

Verlag Urachhaus, 48 Seiten, 16 Euro

ab 5

ATAK

"Piraten im Garten"

(Kunstmann Verlag)Piraten schleichen nachts durch den Garten, während Emil und Ente gemütlich im Haus sitzen. Dann ein ohrenbetäubender Knall, alles im Haus wirbelt durcheinander, und Emil und Ente haben eine Menge aufzuräumen. Dabei entdecken sie die Piraten und ihren Schatz! Knallbunte Bilder, Farbfeuerwerke, wenige Worte und Pop-up-Elemente und jede Menge Bildzitate. Eine kopfstehende Welt für Jung und Alt.

Kunstmann Verlag, 48 Seiten, 20 Euro

ab 4

Nikola Huppertz und Barbara Jung (Illustration)

"Schön wie die Acht"

(Tulipan Verlag)Mathe-Olympiade: Malte will gewinnen, schließlich hat er sich schon für die Landesrunde qualifiziert. Aber zu Hause bricht das Chaos aus, als seine 16-jährige Halbschwester bei ihnen einzieht. Sie eckt überall an und macht Malte das Leben schwer. Er kann sich nicht mehr konzentrieren. Und als dann noch ein Mädchen in der Mathe-AG auftaucht "schön wie die Acht" droht sein Lebensplan vollends zu scheitern. Gerade als er alles hinschmeißen will, ist die Halbschwester die größte Hilfe.

Tulipan Verlag, 224 Seiten, 14 Euro

ab 12

Zoran Drvenkar

"Pandekraska Pampernella"

(Beltz & Gelberg)Eine elfjährige Prinzessin, die alles besitzt, was ihr Herz begehrt. Eine Prinzessin, die jeden Tag eine neue Frisur trägt, reiten und fechten kann und einen Buntfalken dressiert. Seit ihrem zweiten Lebensjahr wird sie begleitet von einem Chronisten und einem Leibwächter, einem ehemaligen Sumoringer. Sie ist mutig und lebensfroh und dennoch hat sie 34 Ängste. Ihre größte Angst: keine beste Freundin zu finden. Das darf nicht sein, denkt auch die Patentante, gibt eine Anzeige auf und drei Mädchen kommen infrage. So beginnt eine abenteuerliche Reise um die Welt. Herrlich verrückt und obendrein ein spannendes Abenteuer mit schießwütigen Wilderern und heiratswilden Inderinnen. Schräg und amüsant.

Verlag Beltz & Gelberg, 334 Seiten, 14 Euro 95

ab 9

Björn Stephan

"Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau"

(Galiani Verlag)Seitdem das alte Land untergegangen ist, ist Saschas Vater verstummt. Während Sascha, ein verträumter 13-Jähriger, einzigartige Wörter sammelt. Wie zum Beispiel Ling, ein chinesisches Wort, das das Geräusch beschreibt, wenn zwei Jade-Steine aneinanderschlagen. In Klein Krebslow, der Plattenbausiedlung, wo Sascha aufwächst, gibt es nur Beton und Schlägertypen, die bedrohlich sind. Bis Juri auftaucht, ein geheimnisvolles Mädchen, das alles über die Entstehung des Universums zu wissen scheint. Als Sascha und Juri beobachten, wie der Mann zusammenschlagen wird, über den es viele Gerüchte gibt, beschließen die beiden dennoch einzugreifen, und nichts bleibt, wie es war. Ein Debütroman voller Einfühlungsvermögen, Witz und Melancholie.

Galiani Verlag, 352 Seiten, 22 Euro

ab 13