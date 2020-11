Sydney Smith

"Unsichtbar in der großen Stadt"





(Aladin Verlag)Eine berührende Geschichte über einen Jungen, der seine Katze sucht. Wo könnte sie sein? Allein und klein in der großen Stadt, das kennt er - da ist vieles unheimlich, laut und bedrohlich. Aber es gibt auch Geheimverstecke, zum Beispiel unterm Haselstrauch oder hoch oben im Walnussbaum, und Abkürzungen und Parkbänke, wo man Freunde treffen kann. Aber zu Hause ist es kuschelig, vor allem wenn es schneit. Expressiv und eindringlich gezeichnet.

Aus dem Englischen von Bernadette Ott

Aladin Verlag, 32 Seiten, 18 Euro

ab 4

(Jacoby & Stuart)Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und Tier in der Kultur der Ewenken, Rentiernomaden, die in der Inneren Mongolei in China leben. Einem alten Ewenken folgt ein mutterloses Elchkalb bis in sein Zelt. Er zieht das Kalb auf und nennt es Xiao Han, Kleiner Elch. Der Elch ist bald größer als alle anderen Rentiere der Herde und folgt dem alten Mann überallhin. Das ist gefährlich und der Ewenke wird alt. So führt er den Elch in den wildesten Teil des Waldes und gibt ihn der Natur zurück. Ihre besondere Verbundenheit wird im Gedächtnis der Ewenken bleiben.

Aus dem Englischen von Nicola T Stuart

Verlagshaus Jacoby & Stuart, 64 Seiten, 19 Euro

ab 6



Eine Freundschaft zwischen zwei Jungs, die sich nicht schonen. Als Hugo und Hassan zum ersten Mal im Hinterhof aufeinandertreffen, haben sie zuerst ziemlichen Krach, um dann sofort unzertrennlich zu sein. Immer wieder kommt es zu Streit und Konflikten, aber sobald Erwachsene auftauchen, halten die beiden zusammen. Harte Zeiten für Bademeister, Karatetrainer und den neuen Freund von Hugos Mama. Deftig, heftig und dynamisch: für Kurzstreckenleser

Aus dem Dänischen von Franziska Gehm

Klett Kinderbuch, 104 Seiten, 15 Euro

ab 8



(Peter Hammer Verlag)Der Sommer im Freibad ist vorüber. Die Bukowski-Geschwister tauchen wieder ein in ihren Alltag. Alf, der Erzähler, wird mit Boxen anfangen und immer an seine Liebe Johanna denken. Katinka will "Manneköng" in Paris werden und der verträumte Robbie, der ein bisschen anders ist als andere Kinder, wird alle überraschen. Irgendwie kommen sie zurecht in der kleinen Wohnung, aber Mama bangt plötzlich um ihren Job in der Bäckerei. Und obwohl die Geschwister sparen müssen, keine tollen Geburtstagsparties feiern können, liebt Alf seine Familie über alles und spürt, dass er sich auf sie immer verlassen kann.

Peter Hammer Verlag, 176 Seiten, 14 Euro

ab 10



(Jungbrunnen Verlag)Lilas Vater möchte Urlaub in der Wildnis machen und Lila soll Autofahren lernen und das alles im Osten Europas, in einem Flusstal in den Bergen. Lila weiß nicht, was sie davon halten soll, denn der Vater hat sich seit dem Tod der Mutter völlig zurückgezogen. Als der Fluss Zelt und Schlafsäcke mit sich fortreißt, ruft der Vater ausgerechnet Lilas Lehrerin an, die ein neues Zelt bringt. Lila versteht die Welt und den Vater nicht mehr. Denkt er denn gar nicht mehr an Mama? Das Mädchen haut ab, fährt mit dem Auto zum Dorf und dort beginnen die Menschen sich um Lila zu kümmern. Am Ende retten alle Vater und Lehrerin aus der Wildnis.

Jungbrunnen Verlag, 152 Seiten, 15 Euro

ab 12

(Luchterhand Verlag)Er, der Star der Fußballmannschaft. Sie, die Außenseiterin. Beide leben im Westen Irlands, sind im letzten Schuljahr. Sie haben nicht viel gemeinsam und doch verlieben sie sich ineinander. Selbst als ihre Wege sich trennen, sie zur Universität in Dublin gehen, werden sie immer wieder magnetisch voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.

Aus dem Englischen von Zoe Beck

Luchterhand Verlag, 320 Seiten, 20 Euro

ab 16

(Carlsen Verlag)Wenn man drei Wünsche frei hätte, die eine mumifizierte Affenpfote erfüllen würde, könnte man keinen Wunsch formulieren, der nicht grauenhafteste Nebenwirkungen den Wünschenden und seine Liebsten mit sich bringen würde!

Die Hamburger Illustratorin Sabine Wilharm hat diesen Klassiker der britischen Horrorliteratur als Graphic Novel adaptiert und führt mit ihren Bildern noch tiefer in diesen Albtraum.

Carlsen Verlag, 64 Seiten, 12 Euro

ab 14