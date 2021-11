Labor Ateliergemeinschaft

"Das wird bestimmt ganz toll! Wenn ich groß bin ..."

(Beltz & Gelberg Verlag)Was willst du werden, wie willst du sein? Kinder überlegen spannende Berufe und tolle Erfindungen, denken darüber nach, ob sie selber Kinder haben wollen oder die Welt retten müssen, und wenn ja wie? Alles das findet man in einem Buch mit fantasievollen Lebensentwürfen, das inspiriert, gute Pläne für die Zukunft zu machen - ob realistisch, größenwahnsinnig, unvernünftig oder völlig absurd. "Wenn ich groß bin, werde ich reich" – auch das ist eine Möglichkeit.

Anne Gröger und Fréderic Bertrand (Illustration)

"Hey, ich bin der kleine Tod. Aber du kannst auch Frida zu mir sagen"

(dtv)Samuel, der gerade eine gelungene Stammzellentherapie hinter sich hat, will nicht aus dem Haus, denn draußen lauern Risiken aller Art, vor allem andere Kinder, die größten Keimschleudern überhaupt. Aber eines Tages steht ein Mädchen mit schwarzem Umhang und Sense vor ihm und sagt: "Hallo, ich bin der kleine Tod, aber du kannst auch Frida zu mir sagen!" Samuel möchte, dass sie sofort verschwindet. Sie aber will von ihm etwas über das Leben erfahren. Was sie Samuel verschweigt: Der große Tod hat sie geschickt, um ihn zu holen. Wer wird wohl wen los werden, ist die Frage?

Nora Dåsnes

"Regenbogentage"

(Klett Kinderbuch)Was für eine anstrengende Zeit, wenn man bemerkt, dass man aussieht wie ein Kind, aber schon jugendlich fühlt und sich verlieben möchte, BH tragen möchte! Tuva ist verzweifelt, als ihre alten Freundschaften auseinanderbrechen, weil es plötzlich zwei Gruppen gibt: Mädchendiesichverlieben und MädchendiesichNICHTverlieben. Über all das schreibt und malt sie in ihrem Tagebuch. Auch über den ehrlichen Wunsch, zu den Verliebten zu gehören. Und dann lernt sie die Neue kennen und erlebt ganz neue Gefühle, "Seelenverwandtschaft". Kann das sein, dass sie all das für ein Mädchen empfindet? Ein Tagebuchcomic über die ersten Schritte im jugendlichen Leben und das erste Verliebtsein.

Rose Lagercrantz & Rebecka Lagercrantz (Bilder)

"Zwei von jedem"

(Moritz Verlag)Die Geschichte einer Kinderfreundschaft in Siebenbürgen. Ein Junge, ein Mädchen, er jüdisch, sie jüdisch. Judengesetze werden erlassen, sie folgt ihrem Vater nach Amerika. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und er wird mit Mutter und Bruder nach Auschwitz gebracht. Die Erinnerungen an liebevolle Augenblicke des Miteinanders retten dem Jungen das Leben. Viele Jahre später wird er die junge Frau in Amerika wieder treffen und sich verlieben. Rose Lagercrantz sollte ein Buch für Kinder über den Holocaust schreiben, sie hat eine Geschichte über das geschrieben, was die Menschen über Zeit und Raum hinweg verbindet: die Liebe.

Bianca Schaalburg

"Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse"

(Avant Verlag)Welche Rolle spielte eigentlich die eigene Familie während des Zweiten Weltkriegs? Was hat der Großvater in Riga gemacht? Wussten die Großeltern, dass sie in einem Haus lebten, wo zuvor Juden wohnten? Dem Schweigen und den damit verbundenen Geheimnissen folgt die Autorin, recherchiert, findet Fotos und Namen. Neben allen Fakten und historischen Ereignissen erschafft sie drei jüdischen Mitbürger:innen, die ermordet wurden, eine Biografie, setzt ihnen ein Denkmal. Und sie stellt die Frage nach der Verantwortung – auch in der Nachkriegszeit. Ein beeindruckendes Zeitdokument auf der Basis einer persönlichen Geschichte.

Samira Kentrić

"Balkanalien. Erwachsenwerden in Zeiten des Umbruchs"

(Verlagshaus Jacoby & Stuart)Samira Kentrić war fünfzehn Jahre alt, als Jugoslawien auseinanderbrach. Ihre Eltern, einfache Arbeiter, zogen als Binnenmigranten aus dem muslimischen Bosnien ins katholische Slowenien. Sie erlebte die schrecklichen Kriege und hoffte auf eine bessere Zeit in Freiheit und Wohlstand, in Europa, das ihre Heimaten aber immer wieder im Stich ließ … In einem Mosaik aus Erinnerungen und Beobachtungen beschreibt sie den Beginn einer neuen Zeit auf dem Balkan. In magisch-realistischen Bildern in in Sepiatönen. Ein historisches Lehrstück.

Brüder Grimm und Julie Völk (Bilder)

"Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat.

Die schönsten Märchen der Brüder Grimm"

(Gerstenberg Verlag)Verwunschene Gewässer, dichte Wälder und wundersame Berglandschaften, verzauberte Gärten geheimnisvolle Häuser und prächtige Paläste – und jede Menge Tiere und Menschen, all das birgt die Märchenwelt der Brüder Grimm. Die Auswahl aus dem Gesamtwerk nach der Ausgabe letzter Hand von 1857 vereint beliebte Märchen und solche, die noch entdeckt werden wollen. Reich bebildert in warmen Tönen in Aquarell- und Bleistiftzeichnungen.

