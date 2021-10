Johanna Schaible

"Es war einmal und wird noch lange sein"

(Hanser Verlage)Ein außergewöhnliches Bilderbuch, das mit kleiner und größer werdenden Seiten Zeit erklärt. Es beginnt mit der Entstehung der Welt, der Geschichte der Menschen und führt bis zur Mitte des Buches in wenigen Schritten in die Gegenwart eines Kinderzimmers: Es ist Abend, das Licht gelöscht. Und ab der nächsten Seite stellen sich die Fragen für die Zukunft: Was machst du morgen? Wie feierst du nächstes Jahr deinen Geburtstag? Was wirst du entdecken, wenn du groß bist? Ein ungewöhnlicher Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bestes unveröffentlichtes Bilderbuch 2019.

Johanna Schaible: "Es war einmal und wird noch lange sein"

Hanser Verlag, 42 Seiten, 18 Euro, ab 6

Michael Stavarič und Michèle Ganser (Illustration)

"Faszination Krake. Wesen einer unbekannten Welt"





(Leykam Buchverlag)Über das Universum und die Entstehung des Lebens und über den Autor und seine Lieblingstiere – Kraken, Kalmare, Tintenefische. So nimmt er uns mit auf seine Reise in die Unterwasserwelt dieser besonderen Wesen. Jedem Kapitel steht ein Gedicht voran, es gibt Infotafeln für "Schlauköpfe", Tafeln mit Witzen und Schauergeschichten. Aber vor allem faszinierende, detailreiche schwarz-weiß Zeichnungen der Tiere und ihrer Lebenswelt. Ein Buch zum Staunen und Mitmachen.

Michael Stavarič und Michèle Ganser (Illustration): "Faszination Krake. Wesen einer unbekannten Welt"

Leykam Buchverlag, 144 Seiten, 25 Euro, ab 8

Lafcadio Hearn und Anita Kreituse (Bilder)

"Der Junge, der Katzen malte"

(Edition Bracklo)Das japanische Märchen zeigt, dass jeder seiner Bestimmung folgen sollte. Ein Junge, der großartige farbige Katzen malt, eignet sich nicht zum Altardiener, wie der Vater es wünscht. Der Priester schickt ihn weg, mit dem Rat große Räume zu meiden. Beim nächsten Tempel, wo er um Arbeit bitten möchte, findet er verlassen, weil alle Priester von einem hässlichen Gespenst, einem Gobelin vertrieben wurden. Auch dort bemalt er alles mit Katzen und erlebt in der Nacht etwas Ungeheuerliches. Ein Plädoyer für die Schönheit, die Kreativität und die Kunst.

Lafcadio Hearn und Anita Kreituse (Bilder): "Der Junge, der Katzen malte"

Aus dem Englischen von Gabriela Bracklo

Edition Bracklo, 52 Seiten, 24 Euro 80, ab 5

Ulf Stark und Regina Kehn (Bilder)

"Ein Sommer mit Percy und Buffalo Bill"





(Urachhaus Verlag)Ein Freundschafts-Sommerabenteuer zweier "Blutsbrüder". Wie jedes Jahr fährt Ulf mit der Familie zu seinem Großvater in die Schären, und dort trifft er andere Freunde, aber vor allem Pia. Und nun lädt sich Percy selbst ein mitzukommen? Ulf stresst das, denn der Opa ist jähzornig und die anderen Freunde will er nicht teilen. Aber alles kommt anders als erwartet: Percys direkte Art und Ehrlichkeit verblüffen alle, und alle finden ihn toll. Sogar Opa, dem Percy nun jeden Abend die Geschichte von Buffalo Bill vorlesen muss. Die Jungs zwischen Kindheit und Pubertät erleben so manches Abenteuer, vor allem macht ihnen die Liebe zu schaffen. Heiter, liebenswert, ernst, überraschend. Mit Aquarellen von Regina Kehn.



Ulf Stark und Regina Kehn (Bilder): "Ein Sommer mit Percy und Buffalo Bill"

Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer

Verlag Urachhaus, 286 Seiten, 18 Euro, ab 6

Polly Horvarth: "Marthas Boot"

(Verlag Freies Geistesleben)Die Eltern der vier Schwestern sind gerade bei einem Tsunami ums Leben gekommen, als sie erkennen müssen, dass nur die eigenwillige Großtante Martha bereit ist, die Mädchen aufzunehmen. Als sie nach halber Weltreise bei ihr ankommen, wurde sie gerade beerdigt. Wie können die vier nun verhindern, dass das Jugendamt eingeschaltet wird und die vier Schwestern trennt? Zum Glück gibt es einen Nachbarn, leider oft betrunken und immer übellaunig, den sie bezahlen wollen, damit er vorgibt, ihr Vormund zu sein. Zögerlich lässt sich der Mann auf die Mädchen ein und erkennt bald, dass sie eine Bereicherung für sein tristes Dasein sind. Warmherzige, humorvolle Überlebensgeschichte.

Polly Horvarth: "Marthas Boot"

Aus dem Englischen von Anne Brauner

Verlag Freies Geistesleben, 248 Seiten, 18 Euro, ab 10

Tamara Bach und Ulrike Möltgen (Illustration)

"Das Pferd ist ein Hund"

(Carlsen Verlag)Manchmal verliert man einen Freund, weil er wegzieht. Luze, Claras kleine Schwester, kann das nicht gut verkraften und erfindet einen neuen, unsichtbaren Freund, einen Hund mit dem Namen Pferd. Und dann wird der Winter so kalt, der Frost so eisig, dass die Schule geschlossen wird, alle zu Hause bleiben müssen und die Geschwister ausgerechnet mit dem "schönsten Jungen" ihre Tage verbringen. Würde der doch wenigstens ein bisschen reden oder einmal über die Witze lachen? Man braucht halt Geduld, und auch die Traurigkeit hat ihre Zeit.



Tamara Bach und Ulrike Möltgen (Illustration): "Das Pferd ist ein Hund"

Carlsen Verlag, 240 Seiten, 12 Euro, ab 10

Simon van der Geest

"Der Urwald hat meinen Vater verschluckt"

(Thienemann Verlag)Eine Projektarbeit in der Schule bringt Eva auf die Idee, ihren Vater zu suchen. "Biologische Väter" wird ihr Thema. Immer an ihrer Seite ihr bester Freund. Aber ihre Mutter, eine berühmte Sängerin, möchte sich damit gar nicht beschäftigen. Heimlich wendet sich Eva an eine Fernsehsendung, die vermisste Familienmitglieder aufspürt. Das Mädchen recherchiert, findet heraus, dass der Vater in seine Heimat Suriname zurückgekehrt ist und dort mitten im Dschungel lebt! Eine gefährliche Suche mit vielen Überraschungen beginnt.

Simon van der Geest: "Der Urwald hat meinen Vater verschluckt"

Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann

Thienemann Verlag, 432 Seiten, 17 Euro, ab 11