(Carlsen Verlag)Die Eltern wollen ein romantisches Wochenende zu zweit verbringen. Tiffany findet das ziemlich komisch, sie hat so was noch nie gebraucht. Ihr 12jähriger Bruder Max auch nicht. Ihre große Schwester Luisa, schon 17, hat jedoch ähnliche Pläne mit Freund Justin. Und genau deshalb will Papa "ein heikles Gespräch" führen. Wie peinlich so etwas werden kann, wenn die verklemmten Eltern von freizügigen Großeltern der 1968er Generation und einer Sechsjährigen immer wieder unterbrochen werden, davon erzählt das Aufklärungsbuch für alle Alter.

Marc-Uwe Kling und Astrid Henn (Illustration)

"Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte"

Carlsen Verlag, 72 Seiten, 12 Euro, ab 6

(Coppenrath Verlag)Die Geschichte von der reinsten und weißesten Perle ist Emilios Lieblingsgeschichte vom Meer. Er liebt das Meer und alle Geschichten, die sein Opa ihm erzählt. Emilio möchte Taucher werden und als er zum ersten Mal mit einem Tauchanzug mit Helm zum Meeresgrund hinabtaucht, findet er ausgerechent die sagenumwobene Perle. Sie könnte die Familie aus der großen Misere retten, wäre da nicht Amedeo Limonta, ein hinterhältiger Mann mit großem Herz für seine Tochter. Was dann geschieht? Eine weitere Geschichte über das Meer und seine Unberechenbarkeit. Ein Märchen!

Elisa Sabatinelli und Iacopo Bruno (Illustration)

"Emilio und das Meer"

Aus dem Italienischen von Kristina Scharmacher-Schreiber

Coppenrath Verlag, 96 Seiten, 13 Euro, ab 7

(Gerstenberg Verlag)Weltwirtschaftskrise in Amerika. Der zwölfjährige Aaron Broom erlebt, wie sein Vater, ein Uhrenvertreter, nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Handschellen abgeführt wird. Dabei wollte er dort nur seine neueste Kollektion vorführen! Aaron, dessen Mutter im Sanatorium ist und der unter keinen Umständen in ein Heim will, versucht nun alles, um den Vater wieder aus dem Gefängnis zu holen. Dazu muss er den Täter finden. Große Abenteuer erwarten ihn. Einiges kennt er aus den Büchern seiner Lieblingsschriftsteller. Mit schwarz-weißen 20er-Jahre-Bildern.

A.E. Hotchner und Tim Köhler (Bilder)

"Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom"

Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Malich

Gerstenberg Verlag, 254 Seiten, 16 Euro, ab 10

(Aladin Verlag)Ein Junge stottert, findet nie die Worte, wie er es möchte. Seine Tage sind meist ganz still und in der Schule hofft er, dass er nichts sagen muss. Erst als sein Vater ihn mitnimmt zum Fluss und ihm erklärt, dass Sprache wie das Wasser ist, sprudelnd, aufwühlend, wirbelnd, herabstürzend, findet er dank der väterlichen Unterstützung seine Stimme und sein Selbstvertrauen. Poetisch, sensibel, außergewöhnlich illustriert. Für Kinder und Erwachsene.

Jordan Scott und Sydney Smith (Illustration)

"Ich bin wie der Fluss"

Aus dem Englischen von Bernadette Ott

Aladin Verlag, 44 Seiten, 18 Euro, ab 5

(Tyrolia Verlag)"Hockt auf Bürodrehstühlen in Büros./Zum Kopierer rennen./Werft Münzen in Kaffeeautomaten./Zum Kopierer rennen./Kriecht den Chefs jeden Tag in den Dickdarm./Heiratet, um heimlich fremdzugehen./Rennt zum Kopierer." So beginnt das titelgegebende Gedicht.

Wir begeben uns in die Hirnwindungen eines Jugendlichen, lassen einfach einmal alles auf uns wirken, so entsteht eine beeindruckende Reise ins Innere, ein Gedankenfluss, in dem Informationen und Eindrücke verarbeitet werden, in einem ständigen Dialog mit sich selbst. Gedichte und Ähnliches. Eine Symphonie über das Leben. Beeindruckend bebildert.

Nils Mohl und Regina Kehn (Bilder)

"An die, die wir nicht werden wollen. Eine Teenager-Symphonie"

Tyrolia Verlag, 160 Seiten, 17 Euro 95, ab 14

(Cross Cult Verlag)Angela Davis wächst in den 1960er Jahren in Alabama im tiefsten Süden Amerikas auf. Rassentrennung und Diskriminierung sind an der Tagesordnung, brutal die Angriffe des Ku-Klux-Klans auf die schwarze Bevölkerung. Davis geht nach Europa, um Philosophie zu studieren, aber den brutalen Ereignisse in Amerika will sie nicht fernbleiben, sie will die Gesellschaft mitgestalten. Als Kommunistin und Schlüsselfigur der Black Power-Bewegung gerät sie unter Beobachtung und Verfolgung durch das FBI, wird zum "Staatsfeind Nummer 1" der US-Regierung. Ihr Verbrechen? Der Kampf für die Freiheit. Das Leben einer der ersten feministischen Ikonen des 20. Jahrhunderts.

Fabien Grolleau und Nicolas Pitz (Illustration)

"Gejagt – Die Flucht der Angela Davis"

Aus dem Französischen von Jano Rohleder

Cross Cult Verlag, 136 Seiten, 25 Euro, ab 14

(Gabriel Verlag)Wie erkennt man einen rechtsorientierten Post, eine rechte Youtuberin, eine rechte Haltung? Das Sachbuch nimmt die rechte Szene unter die Lupe und zeigt, mit welchen Strategien und Methoden Jugendliche in den sozialen Medien manipuliert werden. Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Strömungen zu erkennen: Was ist überhaupt dieses "Rechts" und was macht es so gefährlich? An erfundenen Beispielen wird das fragwürdige Denken aufgezeigt. Und auch wie man sich gegen Rechts engagieren kann. Informativ und gut nachvollziehbar, dazu ein Interview mit einem Aussteiger und mit den entscheidenen Artikeln aus dem Grundgesetz.

Lisa Duhm

"Sie sind überall. Gegen Faschismus in deinem Feed"

Gabriel Verlag, 128 Seiten, 15 Euro, ab 12