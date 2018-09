Der Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ist als bester Kinderfilm 2018 mit dem Preis "Emmi" der Kinderfilmtage im Ruhrgebiet ausgezeichnet worden.

Wie die Veranstalter mitteilten, erhielt der britische Hauptdarsteller Solomon Gordon für seine Rolle als Jim Knopf in der Verfilmung des deutschen Kinderbuchklassikers von Michael Ende den Preis "Emo" als bester Kinderdarsteller. Gordon war aus England angereist, um ihn in Essen entgegenzunehmen.



Mit der Verleihung des mit 2.000 Euro dotierten "Emo" und des mit 1.000 Euro dotierten "Emmi" in der Essener Lichtburg endete das Kinderfilmfestival. Auf dem Programm standen Streifen wie "Pettersson und Findus 3", "Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier" und "Wendy 2 - Freundschaft für immer". Insgesamt 15 Filme waren eine Woche lang im Lichtburg Filmpalast in Oberhausen, im Rio Kino in Mülheim sowie in den Essener Kinos Eulenspiegel und Filmstudio Glückauf zu sehen.