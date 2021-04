Bundespräsident Steinmeier hat in der Corona-Pandemie vor ungerechtfertigten Schuldzuweisungen an Europa gewarnt.

Bei einem Besuch bei seinem französischen Kollegen Macron in Paris sagte Steinmeier, damit schade man allen. Der Bundespräsiden erinnerte an die historische Verantwortung Deutschlands und Frankreichs, Europa nicht seinen Gegnern zu überlassen.



Macron lobte den europäischen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. So habe der Bundespräsident erst vor einigen Tagen das Gesetz zum Finanzierungssystem der EU bis 2027 unterzeichnet, das auch den Hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds enthält. Steinmeier forderte, man brauche nicht nur ein gefülltes gemeinsames Konto, sondern eine europäische verbindende Idee. Europa benötige nichts dringender als ein Signal des Aufbruchs. Dass seine erste Auslandsreise nach vielen Monaten ihn nach Paris führe, hänge damit zusammen, dass es für Deutschland keinen wichtigeren Partner als Frankreich gebe.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.