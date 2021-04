Bundespräsident Steinmeier hat sich für ein Signal des Aufbruchs für Europa ausgesprochen.

Während eines Besuchs bei seinem französischen Kollegen Macron in Paris sagte Steinmeier, nötig sei eine verbindende gemeinsame Idee. Dies gehe nicht ohne die Bürger Europas. Der Bundespräsident lobte in dem Zusammenhang die ab Mai geplante Konferenz für die Zukunft der EU, die auf eine Initiative Macrons zurückgeht. Dass seine erste Auslandsreise nach vielen Monaten Steinmeier nach Paris führe, hänge damit zusammen, dass es für Deutschland keinen wichtigeren Partner als Frankreich gebe.



Macron hob den europäischen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie hervor. So habe der Bundespräsident erst vor einigen Tagen das Gesetz zum Finanzierungssystem der EU bis 2027 unterzeichnet, das auch den hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds enthält. Diesen bezeichnete Macron als "historisch". Er kündigte für diese Woche konkrete Vorschläge zur Verwendung der Mittel an.

