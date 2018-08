Besuch in Abuja

Am letzten Tag ihrer Afrikareise hat Bundeskanzlerin Merkel mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nigeria angekündigt.

Deutschland werde unter anderem die Landwirtschaft mit Krediten unterstützen, sagte Merkel bei einem Besuch in Nigerias Hauptstadt Abuja. Für die Bevölkerung müsse man Perspektiven schaffen, betonte die Kanzlerin. Zudem müssten die Menschen stärker über die Gefahren einer illegalen Migration nach Europa aufgeklärt werden. Die Möglichkeiten für eine legale Migration etwa für Studenten könnten dagegen erweitert werden, erklärte Merkel.



Vertreter des Volkswagen-Konzerns unterzeichneten mit der nigerianischen Regierung eine Absichtserklärung über den Bau eines Montagewerks. Ein ähnliches Abkommen hatten sie gestern auch mit Ghana geschlossen.



Mit dem Besuch in Abuja geht die dreitägige Westafrika-Reise Merkels zu Ende. Begonnen hatte sie am Mittwoch im Senegal.