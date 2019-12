Bundesentwicklungsminister Müller und Bundesarbeitsminister Heil haben sich dafür ausgesprochen, fair gehandelten Kaffee von der Steuer zu befreien.

Müller sagte bei einem Besuch in Äthiopien, damit könne ein Päckchen dieses Kaffees mehr als einen Euro billiger angeboten werden. Der Wettbewerbsnachteil gegenüber konventionellen Kaffee-Angeboten würde damit verringert. Müller kritisierte, derzeit werde den Herstellern in Entwicklungsländern beim Einkauf der Rohware nur ein Niedrigstpreis gezahlt. Dieser entspreche gerade einmal drei oder vier Prozent des Preises, den Kunden in Deutschland für das Endprodukt bezahlten. Heil kündigte an, das Thema innerhalb der Großen Koalition erörtern zu wollen.



Die beiden SPD-Politiker kommen heute in Addis Abeba mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Ahmed Ali zusammen.