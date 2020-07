Bundesaußenminister Maas hat die Türkei aufgefordert, die Probebohrungen im östlichen Mittelmeer einzustellen.

Bei einem Besuch in der griechischen Hauptstadt Athen sagte Maas, Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei könne es nur geben, wenn Ankara die Provokationen in den umstrittenen Gewässern einstelle. Das Völkerrecht müsse respektiert werden.



Trotz wiederholter Kritik der Europäischen Union setzt die Türkei die Suche nach Erdgas vor der Insel Zypern unverändert fort. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat deswegen weitere Strafmaßnahmen angekündigt.



Die Beziehungen zur Türkei sind auch Thema beim Treffen des deutschen Außenministers mit seinem griechischen Kollegen Dendias in Athen. Sie wollen außerdem über Flüchtlingsfragen sowie die Ziele der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sprechen.