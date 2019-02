Besuch in Berlin

Der britische Außenminister Hunt hat von der EU eine größere Kompromissbereitschaft bei der Nordirland-Frage gefordert.

Nur mit einer Änderung der sogenannten Backstop-Lösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland werde es eine Mehrheit im britischen Parlament für den Brexit-Vertrag geben, sagte Hunt bei seinem Besuch in Berlin. Oberstes Ziel müsse sein, einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu vermeiden. Einen Aufschub des Brexit-Datums lehnte der britische Außenminister ab. Über die Bedingungen zum Austritt Großbritanniens spricht die britische Premierminister May heute auch noch einmal mit EU-Kommissionspräsident Juncker in Brüssel.