Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und Bundesfinanzminister Scholz haben den Opfern der Hochwasserkatastrophe erneut Unterstützung zugesichert.

Laschet sagte während eines gemeinsamen Besuchs in Stolberg bei Aachen, nach den ersten Soforthilfen gehe es nun um die langfristige Finanzierung des Wiederaufbaus. Dazu werde der Bundestag spätestens nach der Sommerpause Gesetze im Schnellverfahren beschließen. Außerdem gelte es nun, so schnell wie möglich den Unrat zu beseitigen. Scholz betonte, der Wiederaufbau werde mehrere Milliarden kosten und damit teurer werden als bei vergangenen Hochwassern in Deutschland. In diesem Zusammenhang lobte er die Solidarität der Bundesländer, die nicht von der Katastrophe betroffen seien. Alle wollten sich an der Finanzierung beteiligen.



Derweil mehren sich Stimmen für eine baldige Sondersitzung des Bundestages. FDP-Generalsekretär Wissing forderte im Deutschlandfunk eine gesetzliche Absicherung für Hilfsgelder. Lediglich ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz reiche nicht aus. Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionschef Mützenich. Der Vorsitzende der Unions-Fraktion, Brinkhaus, schlug den Aufbau einer sogenannten "Zivilen Reserve" vor, in der freiwillige Helfer durch eine zentrale Erfassung bundesweit besser organisiert werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.