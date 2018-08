Besuch in Frankreich

Vizekanzler Scholz, SPD, hat davor gewarnt, komplizierten internationalen Problemen mit einfachen Antworten zu begegnen.

Gemeinsam mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire setzte er sich bei einer Diskussionsveranstaltung nahe Paris für europäische Lösungen etwa in der Flüchtlingsfrage oder beim Klimawandel ein. Scholz sagte, leider sympathisierten zunehmend viele Menschen in Europa mit Demagogen und Nationalisten. Es gebe aber keine nationalen Lösungen für diese Herausforderungen.



Scholz und Le Maire betonten, sie seien zuversichtlich, noch in diesem Jahr weitere Fortschritte bei der von Frankreichs Präsident Macron geforderten EU-Reform erreichen zu können.