Besuch in Israel

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sich für eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben ausgesprochen.

Sie sagte in einer Rede bei einer Konferenz in der israelischen Stadt Herzlya, Deutschland müsse mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen. Hier gehe es zudem um Vertrauen und die Frage, ob die Bundesrepublik innerhalb der NATO ein verlässlicher Partner sei.



Bei ihrer mehrtägigen Israel-Reise will Kramp-Karrenbauer auch mit Ministerpräsident Netanjahu und Staatschef Rivlin zusammenkommen. Heute besucht sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.