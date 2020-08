Besuch in Kiew

Bundesaußenminister Maas will sich bei seinem Besuch in der Ukraine dafür einsetzen, den Friedensprozess im Osten des Landes zu beschleunigen.

Man wolle schneller vorwärts kommen im Minsker Prozess, deshalb reise er nach Kiew, sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amts kurz vor seinem Abflug heute früh. Die seit über vier Wochen haltende Waffenruhe sei die längste seit 2014, und das sei ein hoffnungsvolles Zeichen. Darauf wolle man aufbauen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Kuleba sowie mit Staatspräsident Selenskyj und Ministerpräsident Schmyhal wolle er ausloten, wie dieses positive Momentum nun für wichtige politische Signale genutzt werden könne, hieß es weiter. Er wolle unter anderem auch die Reformagenda der ukrainischen Regierung ansprechen.



Das Minsker Abkommen war im Februar fünf Jahre alt geworden. Ein Frieden in der Ostukraine zwischen prorussischen Separatisten und der Regierung ist allerdings bisher nicht in Sicht. In dem Konflikt wurden mehr als 13.000 Menschen getötet.