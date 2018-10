US-Außenminister Pompeo sieht nach einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Fortschritte beim Thema nukleare Abrüstung.

Er sprach von einer guten und produktiven Unterredung, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Anschließend reiste Pompeo weiter nach Südkorea. Dort traf er sich mit Staatschef Moon Jae In. In einer Mitteilung des Präsidialamts in Seoul hieß es, die USA und Nordkorea strebten möglichst bald ein zweites Gipfeltreffen an. Bei ihrer ersten Begegnung im Juni in Singapur hatten sich Präsident Trump und Machthaber Kim im Grundsatz auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt, konkrete Zusagen blieben indes aus. Die Verhandlungen waren zuletzt ins Stocken geraten.