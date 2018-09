Zwei Tage vor dem EU-Gipfel in Salzburg hat der österreichische Bundeskanzler Kurz die Mitgliedstaaten zur Beilegung ihrer Konflikte in der Flüchtlingsfrage aufgerufen.

Es gebe zu viele Spannungen in der Europäischen Union zwischen Osten, Westen, Norden und Süden, sagte der amtierende Ratsvorsitzende bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron in Paris. Notwendig sei eine Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, bekräftige Kurz. Zugleich forderte er die Regierung in Rom zum Umlenken auf. Italien weigert sich seit geraumer Zeit, seine Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen zu öffnen. Macron sprach sich dafür aus, mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückzuschicken.