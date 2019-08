Besuch in Paris

Der französische Präsident Macron hat den Brexit-Forderungen des neuen britischen Premiers Johnson bereits vor dessen Besuch in Paris eine Absage erteilt.

Macron sagte laut Nachrichtenagentur AFP vor Journalisten, es sei keine Option, den EU-Austritt auf Grundlage der britischen Vorschläge neu zu verhandeln. Frankreich sei auf einen Brexit ohne Vertrag vorbereitet.



Johnson verlangt, dass die Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland gestrichen wird. Statt des sogenannten Backstops stellt er "andere Verpflichtungen" in Aussicht, die er aber bisher nicht näher erläutert hat.



Macron empfängt Johnson heute Mittag zu Gesprächen in Paris.