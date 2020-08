Bundesaußenminister Maas hat die Sanktionsdrohungen der USA wegen des Baus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen.

Es sei eine souveräne Entscheidung, woher man seine Energie beziehe, sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Moskau. Kein Staat habe das Recht, Europa seine Energiepolitik zu diktieren; und das werde auch nicht gelingen. Sanktionen zwischen Partnern seien definitiv der falsche Weg. Lawrow warf den USA vor, überall auf der Welt ihre Position durchsetzen zu wollen. Das Projekt Nord Stream 2 müsse aber abgeschlossen werden. Er gehe davon aus, dass das auch in nächster Zeit passieren werde, betonte Lawrow.



Mass kritisierte gegenüber Lawrow erneut das Verhalten Russlands nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten. Russische Stellen hätten nicht mit den deutschen Behörden kooperiert. Wenn gerichtlich festgestellt werde, dass die russische Regierung den Mord in Auftrag gegeben habe, werde man darauf entsprechend reagieren. Vor einem Jahr war ein 40-Jähriger Georgier in Berlin erschossen worden. Ein dringend tatverdächtiger Russe sitzt in Untersuchungshaft.