Die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja hat bei einem Besuch in Tschechien Unterstützung für ihre Politik erfahren.

Ein Sprecher der Regierung in Prag teilte mit, Präsident Zeman habe der Opposition in Belarus einen Sieg in ihrem Kampf gegen den letzten Diktator Europas gewünscht. Senatspräsident Vystrcil nannte Tichanowskaja die gewählte Präsidentin von Belarus.



Die Politikerin dankte Tschechien für die Unterstützung unter anderem bei der medizinischen Behandlung von Anhängern der Opposition. Niemand könne noch Zweifel daran haben, dass die Führung in Minsk terroristisch sei und gestoppt werden müsse, sagte Tichanowskaja. Man bereite eine neue Welle von Protesten vor. Die Oppositionspolitikerin reist in mehrere Staaten, um Politiker und Exil-Belarussen zu treffen und Unterstützer zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.