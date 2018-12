Amnesty International fordert von der internationalen Gemeinschaft einen anderen Umgang mit der Regierung in China beim Thema Menschenrechte.

Es reiche nicht aus, Verstöße gegen die UNO-Menschenrechtserklärung öffentlich anzuprangern, sagte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Beeko, der Nachrichtenagentur AFP. Erfolgversprechender sei eine Kombination aus vertraulichen Gesprächen und dem klaren Ansprechen von Menschenrechtsverletzungen in den internationalen Gremien.



Bundespräsident Steinmeier trifft im Laufe des Tages mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zusammen. Dabei will er auch kontroverse Themen ansprechen wie eben die Menschenrechte und den Umgang mit Oppositionellen. Damit geht sein sechstägiger Besuch zu Ende.