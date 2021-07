Die britische Regierung hat geplante Einreise-Erleichterungen für Touristen aus Frankreich wieder zurückgenommen.

Eigentlich war vorgesehen, dass von Montag an die Quarantäne-Pflicht für vollständig Geimpfte entfällt. Diese Regelung wird für viele EU-Staaten in Kraft treten.



Doch nun teilte das britische Gesundheitsministerium mit, dass Frankreich wieder von der Liste gestrichen werde. Als Grund wird angeführt, dass dort noch immer die Beta-Variante des Coronavirus verbreitet sei, die zuerst in Südafrika nachgewiesen wurde. Die Kehrtwende bedeutet, dass alle Reisenden - also auch Geimpfte - nach ihrer Ankunft in Großbritannien weiterhin für bis zu zehn Tage in Quarantäne müssen. Die Tourismusbranche reagierte empört auf die Ankündigung.

