Frankreich

Beteiligung bei Präsidentschaftswahl bisher niedriger als 2017

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrigere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Das Innenministerium gab sie am Mittag mit 25 Prozent an, drei Punkte weniger als 2017. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr, in Großstädten um 20 Uhr. In den Umfragen führt Präsident Macron, gefolgt von der Rechtspopulistin Le Pen.

10.04.2022