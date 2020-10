In der Debatte über eine stärkere Beteiligung des Bundestages an Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke vor Alarmismus gewarnt.

Das Parlament sei in Deutschland nicht ausgehebelt worden, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Der Bundestag sei noch immer die Herzkammer der Demokratie. Zudem habe es in der Geschichte der Bundesrepublik größere Eingriffe in die Parlamentsarbeit gegeben. So war in der Eurokrise der Bundestag kaum in der Lage gewesen, Kontrolle auszuüben. Von Lucke verteidigte auch die auf ein Jahr begrenzte Übertragung verschiedener Kompetenzen auf den Bundesgesundheitsminister. Nur so könne in der Pandemie rasch und effektiv gehandelt werden, erklärte von Lucke. Sollte es aber in naher Zukunft beispielsweise um die Einführung einer Impfpflicht gehen, müsse der Bundestag darauf drängen, eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz ins Parlament zurückzuholen. Eine eventuelle Impfpflicht sei ein massiver Eingriff in die Grundrechte der Menschen, der ausführlich im Bundestag diskutiert werden müsse und nicht von einem Minister verfügt werden dürfe.

Prinzip der Gewaltenteilung achten

Bundestagsvizepräsidentin Roth hatte sich für eine stärkere Beteiligung des Bundestages an der Corona-Politik der Bundesregierung ausgesprochen. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, in einer Zeit, in der zwischen dem Gesundheitsschutz und dem Schutz von Freiheit und Bürgerrechten abgewogen werden müsse, sollte es ein Ringen um Lösungen geben. Das sei die Aufgabe des Parlaments. Andernfalls gerate das Prinzip der Gewaltenteilung in eine Schieflage.

