Ausbleibende Gaslieferungen aus Russland

Die Deutschen Gasspeicher reichen ohne europäische Solidarität möglicherweise nicht über den Winter (picture alliance/dpa)

Dies habe bereits der erste Tag der Lieferunterbrechung gezeigt, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes, Bleschke, der Deutschen Presse-Agentur. Das 85-Prozent-Ziel könne so in wenigen Tagen erreicht werden. Sollte sich der komplette Ausfall russischer Gastransporte allerdings bis in den November fortsetzen, werde ein Erreichen des ausgerufenen 95-Prozent-Ziels große Anstrengungen erfordern. Die Bundesregierung will mit verschiedenen Maßnahmen erreichen, dass die Gasspeicher in Deutschland zu Beginn der Heizperiode fast voll sind. Deutschland soll damit im Winter besser gewappnet sein. Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch der beiden Monate Januar und Februar 2022.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.