Linke, Grüne und FDP wollen beim Bundesverfassungsgericht klagen, damit Menschen mit gerichtlich bestellter Betreuung bereits an der Europawahl Ende Mai teilnehmen können.

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, kritisieren die drei Oppositionsparteien, dass die Koalition den Betroffenen das Wahlrecht erst danach gesetzlich zusichern will.



Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar den Wahl-Ausschluss von Menschen, die in allen Bereichen eine Betreuung brauchen, für verfassungswidrig erklärt. Union und SPD hatten sich daraufhin geeinigt, die Hürden im Wahlrecht abzubauen. Der Gesetzentwurf soll zum 1. Juli in Kraft treten.