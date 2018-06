In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien bereits begonnen, in anderen Bundesländern müssen sich die Schüler noch gedulden. Die Krux: Schulkinder haben rund zwölf Wochen im Jahr frei - berufstätige Eltern jedoch nur sechs Wochen Urlaub. Die Ferienzeit zu überbrücken kostet also Zeit, Kraft und Nerven - Energie, die den Eltern am Arbeitsplatz verloren geht.

(Eine Wiederholung vom 4.7.2015)