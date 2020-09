In Deutschland geht mittlerweile jedes dritte Kind unter drei Jahren in eine Kita oder zu einer Tagesmutter.

Die sogenannte Betreuungsquote stieg laut Statistischem Bundesamt in dieser Gruppe zwischen März 2019 und März dieses Jahres um 1,3 Prozent an. In Ostdeutschland liegt der Anteil der außer Haus betreuten Kinder deutlich höher als im Westen: Dort war rund die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung. Am höchsten lag die Quote in Sachsen-Anhalt mit rund 58 Prozent, am niedrigsten in Bremen und Nordrhein-Westfalen mit 29 Prozent.



Den Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge steigt die Betreuungsquote mit dem Alter deutlich an: Bundesweit waren demnach lediglich rund zwei Prozent der Kinder unter einem Jahr in einer Kindertagesbetreuung, bei den Zweijährigen sind es mehr als Zwei-Drittel.

