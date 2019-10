Die Malteser in Deutschland ziehen sich weitgehend aus dem Betrieb von Krankenhäusern zurück.

Die Organisation teilte in Köln mit, dass sechs von acht Akutkrankenhäusern unter neuer Trägerschaft fortgeführt werden sollen. Erste Gespräche mit möglichen Eigentümern laufen bereits. Betroffen sind neben dem Kölner Hildegardis-Krankenhaus auch Kliniken in Bonn, Duisburg, Krefeld-Uerdingen, Görlitz und Kamenz. In den sechs Krankenhäusern arbeiten 3.900 Beschäftigte. Als Begründung führen die Malteser an, dass es in Deutschland gerade für kleinere Anbieter schwierig sei, einen kostendeckenden Betrieb und notwendige Investitionen zu finanzieren.



Weitergeführt werden zwei Kliniken in Erlangen und Flensburg. Außerdem will sich die Hilfsorganisation auf den Bereich "Wohnen und Pflege" konzentrieren.