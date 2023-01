Automobilindustrie

Autoproduktion bei Ford in Köln (PA/dpa/Oliver Berg)

Die Arbeitnehmervertretung informierte heute die rund 14.000 Beschäftigten über Pläne des Managements und berief sich dabei auf interne Unterlagen. Die Geschäftsführung wollte sich nicht öffentlich äußern. Das Unternehmen verwies lediglich auf eine Erklärung vom Freitag, wonach Ford zur Produktion von Elektroautos in Europa stehe.

Nach Informationen der IG Metall sollen vor allem Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung in die USA verlagert werden. Die Gewerkschaft forderte die Konzernleitung auf, ihre Pläne zu überdenken. Andernfalls werde man nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, die das Unternehmen in Deutschland und europaweit empfindlich treffen könnten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.