Deutsche Bahn

Hoher Andrang am Pfingstwochenende - hier am Berliner Hauptbahnhof. (picture alliance/dpa | Monika Skolimowska)

Der stellvertretende Betriebsrat-Vorsitzende der Bahn-Tochter DB Regio, Damde, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, an jedem Tag seien bundesweit etwa 400 Züge überfüllt gewesen. Passagiere seien abgewiesen und Fahrräder nicht mitgenommen worden. Täglich habe es an die Einsatzzentrale rund 700 Meldungen von Überlastung, Problemen mit Passagieren oder Störungen gegeben. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch mehr als am letzten Pfingstwochenende vor der Corona-Pandemie.

Damde verwies zudem auf eine hohe Belastung für das Personal. So sei es zu verbalen Anfeindungen gekommen. Auch habe der massive zusätzliche Personalbedarf über Pfingsten tausende Überstunden nötig gemacht.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.