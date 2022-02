Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Er sei nicht bereit, zu der Gesamtverantwortung zu stehen, die ein Bischof habe. Die Organisation Eckiger Tisch in Berlin betonte, für Betroffene seien diese Art von Entschuldigungen schwer erträglich. Die Aussagen reihten sich ein in die permanenten Relativierungen der Kirche in Sachen Missbrauch, hieß es. Vergehen und Fehler seien geschehen, doch niemand übernehme konkret Verantwortung.

Benedikt XVI. hatte in einem Brief "tiefe Scham" und eine "aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs" geäußert. Zugleich wies der frühere Papst erneut den Vorwurf zurück, als Erzbischof von München-Freising Missbrauchsfälle vertuscht zu haben. In der jüngsten Untersuchung zu den Vorfällen im Erzbistum München wird Ratzinger Fehlverhalten in vier Fällen zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.