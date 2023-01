Puppen, die Erwachsene und Kinder darstellen sollen, liegen in gemeinsam in einem Bett eines Puppenhauses, um eine Missbrauchssituation zu schildern. (pa/dpa)

Wie das Büro der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs - kurz UBSKM - via Twitter mitteilte, startet morgen die Gründungsphase für ein bundesweites Netzwerk von Betroffenen für Betroffene. Menschen, die als Kinder oder Jugendliche sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren, könnten bei der Initiative " Aus unserer Sicht " mitmachen, heißt es. Zudem wird Rheinland-Pfalz einen Betroffenenrat und eine Expertenkommission einsetzen, wie die Nachrichtenagentur KNA berichtete. Laut UBSKM sei es damit das erste Bundesland mit solchen Institutionen. Hessen, Baden-Württemberg und Thüringen prüften ähnliche Schritte. Die Experten sollen demnach Empfehlungen zu Vorsorge und Intervention erarbeiten. Zu Aufgaben des Betroffenenrates zählten etwa, Formen des Gedenkens zu entwickeln und Aufarbeitungsprozesse mitzugestalten.

Die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP geht damit eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag an. Die Besetzung der Gremien ist noch unklar. Offen ist auch, in welcher Form sie mit bestehenden Institutionen zur Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche zusammenarbeiten sollen.

