Die US-Botschaft verlangt vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Fälschungen durch den Journalisten Claas Relotius unabhängig untersuchen zu lassen.

Der Betrugsfall bereite Botschafter Grenell große Sorgen, heißt es in einer Erklärung der diplomatischen Vertretung in Berlin - insbesondere, weil es in einigen Reportagen von Relotius um US-Politik und Teile der amerikanischen Bevölkerung gegangen sei.



Das Nachrichtenmagazin hatte den Betrugsfall Anfang der Woche öffentlich gemacht. Der vielfach preisgekrönte Autor Relotius hat demnach zugegeben, dass einige seiner Texte ganz oder teilweise erfunden waren.