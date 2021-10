Wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona-Tests haben Fahnder der Polizei mehrere Gebäude in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht.

Dabei wurden laut Generalstaatsanwaltschaft Berlin Geschäftsunterlagen sowie Vermögenswerte wie Grundstücke und eine fünfstellige Summe Bargeldes sichergestellt. Der Betreiber von Testzentren in Berlin-Wedding soll gemeinsam mit weiteren Beschuldigten Leistungen für Tests abgerechnet haben, die es entweder gar nicht oder nicht in dieser Höhe gegeben hat. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin seien knapp 3,2 Millionen Euro zu Unrecht eingelöst worden.



In einem weiteren Betrugsfall bei den Corona-Tests hat die Staatsanwaltschaft Bochum bereits Anklage erhoben. Zwei Männer werden beschuldigt, Tests zu einem viel höheren Preis abgerechnet und Sachkosten geltend gemacht zu haben, die nicht entstanden seien. Hier wird der Schaden auf 25 Millionen Euro bemessen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.