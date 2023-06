Brüssel EU-Gipfel fortgesetzt

Zweiter Tag des EU-Gipfels in Brüssel. (dpa / AP / Geert Vanden Wijngaert)

Ungarn und Polen hatten gestern eine Neuverhandlung des Anfang Juni gefundenen Kompromisses der EU-Innenminister gefordert. Beide Länder protestieren dagegen, dass bei der Abstimmung lediglich das Prinzip der qualifizierten Mehrheit und nicht der Einstimmigkeit galt.

Die Minister hatten sich unter anderem darauf geeinigt, dass die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten innerhalb der Staatengemeinschaft nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Polen und Ungarn lehnen die geplante Verteilung von Flüchtlingen ebenso ab wie die vorgesehenen Ausgleichszahlungen von Ländern, die keine Menschen aufnehmen wollen.

Ukraine soll weiter unterstützt werden

Mehr Einigkeit hatte es gestern in der Frage der fortdauernden Unterstützung der Ukraine gegeben. Demnach bietet die Europäische Union der Regierung in Kiew weitere Katastrophenschutz-Hilfe nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms an. Auch bei der Ausrichtung eines Friedensgipfels will man Kiew unterstützen. Das Thema steht auch heute wieder auf der Agenda des Gipfels.

Ein weiteres Thema des Gipfels ist die künftige China-Politik. Dabei soll es darum gehen, wie die EU wirtschaftliche Risiken und Abhängigkeiten von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verringern kann. Bundeskanzler Scholz will sich am Nachmittag zu möglichen Ergebnissen äußern.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.