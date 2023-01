Den Zuwachs der Bevölkerung begründen die Statistiker vor allem mit einer Rekordnettozuwanderung. (Imago )

Ende 2022 lebten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamts mindestens 84,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik und damit so viele wie noch nie am Ende eines Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Bevölkerungszahl um 1,1 Millionen.

Grund für dieses Wachstum ist ein neuer Höchststand bei der sogenannten Nettozuwanderung, also der Zahl der Zugezogenen abzüglich der Ausgewanderten. Geschätzt kamen im vergangenen Jahr 1,42 bis 1,45 Millionen Menschen mehr nach Deutschland als ins Ausland fortzogen. Dazu trugen unter anderem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bei.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.