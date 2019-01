Der Trend der Abwanderung aus ostdeutschen in westdeutsche Bundesländer ist gestoppt.

Das berichtet das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Im Jahr 2017 seien erstmals mehr Menschen aus dem Westen Deutschlands in den Osten umgezogen als umgekehrt. Berlin wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Rechnet man die Hauptstadt mit ein, fällt der positive Saldo für den Osten noch deutlich höher aus.



In der jüngeren Bevölkerung bis 29 Jahre setzt sich die Abwanderung allerdings noch fort. Auch regional gibt es große Unterschiede. Westdeutsche ziehen demnach besonders häufig nach Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aus Sachsen-Anhalt und Thüringen ziehen dagegen immer noch vergleichsweise viele Menschen in den Westen um.



Seit der deutschen Einheit verloren die ostdeutschen Flächenländer der Statistik zufolge insgesamt 1,2 Millionen Bürger durch Abwanderung.